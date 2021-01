Devisen Wien (Nachmittag): Euro nach US-Daten bei 1,2124 Dollar

Gemeinschaftswährung legt etwas zu

Der Euro hat am Donnerstagnachmittag etwas höher zum US-Dollar notiert. Gegen 15.20 Uhr lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,2124 Dollar, nachdem der Kurs in der Früh zeitweise bei 1,2086 Dollar tendiert hatte. Im Verlauf standen vor allem die jüngsten veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten im Devisenhandel im Fokus.

In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend klar gesunken. In der Woche bis 23. Jänner sind 847.000 Anträge gestellt worden. Das sind 67.000 Anträge weniger als in der Woche zuvor. Volkswirte hatten im Schnitt 875.000 Erstanträge erwartet.

Hingegen ist die US-Wirtschaft im vergangenen Jahr wegen der Coronakrise um 3,5 Prozent eingebrochen. Das war der stärkste Rückgang der Wirtschaftsleistung seit 1946 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im vierten Quartal 2020 wuchs die weltgrößte Volkswirtschaft aufs Jahr hochgerechnet um 4 Prozent. Volkswirte hatten hier im Schnitt mit einem Wachstum von 4,2 Prozent gerechnet.

Im dritten Quartal war die Wirtschaft noch drastisch um 33,4 Prozent gewachsen. Dies war eine Reaktion auf den historischen Einbruch im zweiten Quartal und die danach wieder gelockerten Corona-Beschränkungen. Diese wurden allerdings im Herbst in vielen Bundesstaaten angesichts steigender Infektionszahlen wieder verschärft, was auch die wirtschaftlichen Erholung verlangsamt hat.