Devisen Wien (Nachmittag): Euro nur wenig verändert

Gemeinschaftswährung bei 1,2136 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwochnachmittag gegenüber dem US-Dollar wenig verändert weiterhin leicht im Plus präsentiert. Gegen 14.45 Uhr tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2136 Dollar. Die Erholung des US-Dollar geriet wieder ins Stocken, schreiben die Helaba-Analysten. Die Experten erwarten, dass im Jahresverlauf die Konjunktur in Europa dynamischer werde und der Euro-Dollar-Kurs nach einer Verschnaufpause auf 1,25 klettern dürfte.

Am Berichtstag standen im Verlauf die jüngsten US-Inflationszahlen im Blickfeld, lösten im Devisenhandel beim Euro-Dollar-Kurs aber keine klaren Bewegungen aus. In den USA hat sich die Inflation zu Jahresbeginn nicht verändert. Die zum Vorjahresmonat gemessene Inflationsrate habe wie im Dezember 1,4 Prozent betragen, teilte das Arbeitsministerium in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg der Rate auf 1,5 Prozent erwartet. Zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent.