Devisen Wien (Nachmittag): Euro rückt an 1,20-US-Dollar-Marke heran

Der Euro hat sich am Montagnachmittag der Marke von 1,20 US-Dollar stetig genähert. In der Spitze stieg die Gemeinschaftswährung am Mittag auf 1,1990 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang September. Zuletzt tendierte sie bei 1,1989 Dollar.

Die Inflation in Deutschland ist im November heuer bereits zum vierten Mal unter der Nullmarke gelegen, allerdings konnte dies dem Euro zunächst keinen Abwärtsdrall verpassen. Gedämpft von der Mehrwertsteuersenkung und stark gefallenen Energiepreisen lagen die Verbraucherpreise 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die deutsche Inflation lag somit auf den tiefsten Stand seit Jänner 2015.

Zuvor hatte es Inflationsdaten aus Spanien gegeben, die negativ ausgefallen waren: Die nach europäischen Standards gemessenen Verbraucherpreise seien im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent gefallen, teilte die spanische Statistikbehörde INE in Madrid mit. Damit entspricht die Inflationsrate dem Wert im Vormonat. Analysten hatten mit einer Rate von minus 0,8 Prozent gerechnet.

Die türkische Lira tendierte gegenüber dem Euro wenig verändert, nachdem sie, getragen von Wirtschaftsdaten aus der Türkei, am Vormittag noch zugelegt hatte. Wie das nationale Statistikamt in Ankara mitteilte, lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal 6,7 Prozent höher als im gleichen Quartal des Vorjahres. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen, sie hatten lediglich mit einer Erholung um 4,8 Prozent gerechnet.