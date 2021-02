Devisen Wien (Nachmittag): Euro rutscht unter 1,21 Dollar

Impulse von Michigan Sentiment erwartet

Der Euro hat am Freitagnachmittag gegenüber dem US-Dollar weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 1,21 Dollar gerutscht. Gegen 15.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2087 Dollar, und damit unter dem Wert von heute Früh bei 1,2114 Dollar. Die Sorgen um die weitere Entwicklung der Coronapandemie treten an den Märkten wieder etwas mehr in den Vordergrund, der Ausblick auf die wirtschaftliche Erholung in Europa bleibt weiterhin getrübt.

"Die Neuinfektionsraten in den USA, Großbritannien und auch Deutschland sind zuletzt stark zurückgegangen, gleichzeitig verschärfen die USA und Großbritannien das Impftempo. Damit werden wirtschaftliche Lockerungen wahrscheinlicher, was wiederum die Erwartung eines schneller und stärker anziehenden Wirtschaftswachstums im Jahresverlauf begründet. Der zu erwartende Rebound sowohl in den USA wie auch in Großbritannien dürfte früher kommen und kräftiger ausfallen als in Deutschland", schreibt etwa die Helaba.

Im weiteren Verlauf werden Impulse durch das US-Stimmungsbarometer der Universität Michigan, das Michigan Sentiment, für Februar erwartet. "Die Stimmungslage der US-Verbraucher hat sich von den Tiefs bei rund 72 Punkten des vorigen Frühjahrs zwar erholen können, die Vorkrisenniveaus zwischen 90 und 100 Punkten sind aber noch in weiter Ferne. Verantwortlich dafür ist die noch immer schwierige Situation am US-Arbeitsmarkt", schreibt die Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung.