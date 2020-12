Devisen Wien (Nachmittag): Euro steigt auf über 1,23 US-Dollar

Gemeinschaftswährung bei 1,2304 Dollar

Der Euro ist am Mittwochnachmittag auf über 1,23 US-Dollar gestiegen. Gegen 15.10 Uhr tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2304 Dollar, nachdem sie am heutigen Handelstag noch zeitweise auf unter 1,2255 Dollar gefallen war. Der Euro notierte damit auf dem höchsten Stand seit April 2018.

Hintergrund war eine breit angelegte Dollar-Schwache. Die an den vergangenen Tagen freundliche Stimmung an den Finanzmärkten hatte die Weltleitwährung belastet. Das von US-Präsident Donald Trump verabschiedete neue Konjunkturpaket trug dazu bei. Der Euro und das britische Pfund profitierten zudem von dem Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien.

Am Nachmittag wird in den USA noch der konjunkturelle Frühindikator für die Region Chicago veröffentlicht. Zudem stehen Daten zu den noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufen an.