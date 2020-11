Devisen Wien (Nachmittag): Euro steigt wieder über 1,18-Dollar-Marke

Schwacher ZEW-Index hatte Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich darunter gedrückt - Aktuell wieder bei 1,1802 Dollar

Der Euro ist am Dienstagnachmittag zuletzt wieder über die Marke von 1,18 Dollar gestiegen, nachdem ihn schwache Daten aus Deutschland am späten Vormittag darunter fallen hatten lassen. Gegen 14.45 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,1802 Dollar. In der Früh war sie mit 1,1831 Dollar gehandelt worden, der am Vortag von der Europäischen Zentralbank (EZB) festgelegte Referenzkurs lag noch bei 1,1883 Dollar.

Im Mittagshandel war der Euro zwischenzeitlich bis auf 1,1780 Dollar gefallen. Belastend wirkten dabei die am späten Vormittag veröffentlichten Daten des deutschen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Das Barometer der Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten sechs Monaten sackte im November auf 39,0 Punkte von 56,1 Zählern ab, teilte das Institut unter Berufung auf seine monatliche Umfrage unter 183 Analysten und Anlegern mit. Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 41,7 Zähler erwartet.

Die Börsenprofis beurteilten auch die Lage der Konjunktur schlechter: Dieses Barometer fiel nicht ganz so stark wie erwartet auf minus 64,3 Punkte von minus 59,5 Zählern.

Für den weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher impulsarmen Handel. In den USA werden am Nachmittag keine marktrelevanten Konjunkturdaten mehr veröffentlicht.