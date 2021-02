Devisen Wien (Nachmittag): Euro tendiert bei 1,1983 US-Dollar

Nach 1,2033 Dollar am Vorabend

Der Euro hat am Donnerstag im Verlauf gegenüber dem US-Dollar weiter im Minus notiert. Die Gemeinschaftswährung tendierte kurz vor 15.00 Uhr bei 1,1983 US-Dollar. Am Vorabend war der Euro bei 1,2033 Dollar gehandelt worden.

Zuletzt veröffentlichte Arbeitsmarktdaten aus den USA dürften weiteren Druck auf die Gemeinschaftswährung ausüben. In der Woche bis zum 30. Jänner seien 779.000 Anträge gestellt worden, teilte das US-Arbeitsministerium mit. Volkswirte hatten im Schnitt 830.000 Erstanträge erwartet.

Bereits in der Früh kommentierten die Experten der Helaba, dass sich der Euro in der Defensive befinde, da die wirtschaftlichen Aussichten in der Eurozone aufgrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen trübe blieben. Die Impfungen gingen im Vergleich zu Großbritannien und den USA nur schleppend voran, so dass dauerhafte Lockerungen auf sich warten ließen.

"Die Gemeinschaftswährung konnte in den letzten Tagen nicht von potenziell positiven Nachrichten profitieren, wie etwa dem Anstieg der Inflation in der Eurozone im Januar", hatten indes die Devisenanalysten der UniCredit formuliert. Der Bruch der Marke von 1,20 Dollar sei dabei der "ernsthafteste Test", der am Devisenmarkt im Fokus stünde. Genauso wie die Experten der Helaba, sieht die UniCredit bei 1,1965 Dollar die erste zu überwachende Unterstützungsmarke.