Devisen Wien (Nachmittag): Euro tendiert bei 1,2079 US-Dollar

Nach 1,2048 Dollar in der Früh

Der Euro hat am Donnerstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar weiter im Plus tendiert. Gegen 15 Uhr stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,2079 Dollar, nachdem sie in der Früh bei 1,2048 Dollar gelegen hatte.

Stark im Interesse standen am frühen Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA, die gemischt ausgefallen waren. Während die Preise für in die USA eingeführte Güter zu Beginn des Jahres stärker gestiegen waren als erwartet und auch der Philly-Fed-Index, ein Stimmungsindikator für den Großraum Philadelphia, im Februar über den Prognosen gelegen hatte, beantragten in der vergangenen Woche mehr Menschen eine Arbeitslosenhilfe.

Überdies ging auch die Zahl der Baubeginne im Jänner deutlich stärker zurück als erwartet. Statt einem Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, gingen sie tatsächlich um sechs Prozent zurück.

Marktbeobachter hatten zuvor von einer leichten Gegenbewegung des Euro gesprochen. Diese folgte auf einer Dollar-Stärke, welche die Gemeinschaftswährung im Verlauf der Woche stark unter Druck gesetzt hatte. Mehrfach waren US-Konjunkturdaten überraschend positiv ausgefallen, was auf eine robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft hindeutete.