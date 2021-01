Devisen Wien (Nachmittag): Euro tendiert gegen US-Dollar etwas höher

Gemeinschaftswährung bei 1,2157 Dollar

Der Euro hat am Dienstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar etwas höher tendiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 15 Uhr bei 1,2157 US-Dollar nach 1,2141 US-Dollar am Vorabend. In der Früh war sie bis auf 1,2108 Dollar gefallen.

Es bleiben die Coronakrise und ihre Folgen im Mittelpunkt, hieß es von Analysten. Allerdings erholten sich die europäischen Märkte nach ihrem schwachen Wochenauftakt am Dienstag etwas, womit auch der Euro anzog. Seitens Konjunkturdaten blieben bis zuletzt starke Impulse aus.

Im weiteren Verlauf dürften sich allerdings die Blicke auf Veröffentlichungen aus den USA richten. Dort stehen die Verbraucherpreise für Jänner auf der Agenda. Zudem wird der Richmond-Fed-Index veröffentlicht. Beide Datensätze "sollten auf eine robuste Konjunkturentwicklung hinweisen", äußerten sich die Experten der Helaba hierzu.

In Italien geht indes "das Politdrama in die nächste Runde", kommentierte Experten den Rücktritt des Regierungschefs Giuseppe Conte indes. Hintergrund der Regierungskrise in Rom ist ein Streit über die Verwendung europäischer Corona-Hilfsgelder. Als mögliche Optionen gelten ein neuer Regierungsbildungsversuch durch Conte oder die Einsetzung einer Expertenregierung. Neuwahlen mitten in der Pandemie halten die meisten Fachleute allerdings für eher unwahrscheinlich.