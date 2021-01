Devisen Wien (Nachmittag): Euro weiter klar über 1,21-Dollar-Marke

Aktuell bei 1,2126 Dollar - ZEW-Index überraschend positiv ausgefallen - Warten auf Anhörung von designierter US-Finanzministerin Yellen

Der Euro hat sich am Dienstagnachmittag weiter klar über der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten, über die er am Vormittag gestiegen war. Kurz nach 14.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,2126 Dollar.

In der Früh hatte sie mit 1,2087 Dollar noch unter der 1,21-Dollar-Marke notiert. Die US-Währung gab im Gegenzug zu vielen Währungen etwas nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2064 Dollar festgesetzt.

Etwas Unterstützung lieferten die am späten Vormittag veröffentlichten Daten des deutschen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich laut den Zahlen im Jänner überraschend deutlich aufgehellt. "Die mit den gestarteten Impfkampagnen verbundenen Hoffnungen nähren ganz offensichtlich weiterhin den Optimismus der Finanzmarktexperten", erklärte Christian Lips, Chefvolkswirt der NordLB. Das ZEW verweist zudem auf deutlich gestiegene Exporterwartungen.

Die in Deutschland erwartete weitere Verschärfung und Verlängerung der Corona-Beschränkungen belasteten den Euro nicht. Die deutsche Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Bundesländer beraten am Nachmittag über das weitere Vorgehen.

Später am Nachmittag steht die Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem US-Kongress am Programm. Die ehemalige Notenbankchefin dürfte auch zu währungspolitischen Themen befragt werden. Die Trump-Regierung hatte mit unkonventionellen Äußerungen oft für Irritationen an den Devisenmärkten gesorgt.