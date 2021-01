Devisen Wien (Nachmittag): Euro weiterhin etwas höher

Einkaufsmanagerindizes stützen etwas - Pfund nach Konjunkturdaten unter Druck

Der Euro hat sich am Freitagnachmittag weiterhin ein wenig höher zum US-Dollar gezeigt. Gegen 15 Uhr notierte die europäische Leitwährung bei 1,2167 Dollar, nachdem sie in der Früh noch bei 1,2157 Dollar gelegen hatte. Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten die Entwicklung des Euro ein wenig gestützt.

Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone fiel im Jänner um 1,6 auf 47,5 Zähler. Das Barometer entfernte sich damit weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang des Stimmungsindikators auf 47,6 Punkte gerechnet.

Weiterhin gut schlägt sich der Industriesektor: Er profitiert von der steigenden Nachfrage nach Exportgütern. Das Barometer für die Industrie fiel zwar um 0,5 Punkte, hielt sich aber mit 54,7 deutlich in der Wachstumszone. Der Dienstleistungsbereich wird hingegen weiter von den Lockdown-Beschränkungen belastet. Hier fiel das Barometer um 1,4 auf 45,0 Punkte.

Der Einkaufsmanagerindex für Großbritannien brach im Jänner um 9,8 Punkte auf 40,6 Zähler ein. Die Unternehmen sind angesichts neuer Corona-Beschränkungen und anhaltender Brexit-Probleme wesentlich pessimistischer gestimmt. Sowohl in der Industrie als auch unter den Dienstleistern trübte sich die Stimmung ein, im Dienstleistungssektor jedoch wesentlich stärker. Das Pfund büßte gegenüber dem Euro klar an Terrain ein. Die Gemeinschaftswährung notierte am Nachmittag bei 0,8909 Pfund.