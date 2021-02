Devisen Wien (Nachmittag): Euro weiterhin fest

Aktuell bei 1,2133 Dollar - Britisches Pfund im Aufwind

Der Euro hat sich am frühen Montagnachmittag nur wenig verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Kurz vor 14.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,2133 US-Dollar und damit in etwa so viel wie heute Früh. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2108 Dollar festgesetzt. Deutlich stieg das britische Pfund, das zum US-Dollar den höchsten Stand seit fast drei Jahren markierte.

Ein schwächerer Dollar verlieh dem Euro zum Wochenstart etwas Auftrieb. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastete die als Reservewährung geltende Währung der USA. Neben dem Euro profitieren Währungen, die bei guter Marktstimmung meist steigen. Dazu zählen der australische und der neuseeländische Dollar. Der japanische Yen als klassischer sicherer Hafen verloren hingegen an Boden.

Die Industrie der Eurozone hat ihre Erholung vom schweren Corona-Einbruch vorerst gestoppt. Im Dezember ging die Fertigung erstmals seit dem vergangenen Frühjahr wieder zurück, wobei der Dämpfer stärker als erwartet ausfiel. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 1,6 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Analysten wurden von der Stärke des Rückschlags überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen Dämpfer um 0,8 Prozent erwartet.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte das britische Pfund. Zum US-Dollar stieg die Währung des Königreichs in Richtung der runden Marke von 1,40 Dollar. Händler erklärten die Gewinne mit Fortschritten in der nationalen Corona-Impfkampagne. Dagegen verläuft die Impfkampagne in der EU eher schleppend.

Im weiteren Verlauf wird ein eher ruhiger Handel erwartet. In den USA sind die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Sie fallen als Impulsgeber aus.