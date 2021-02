Devisen Wien (Nachmittag): Euro weiterhin fester

Konjunkturdaten stützen - Impulse von US-Eigenheimverkäufen möglich

Der Euro hat sich am Freitagnachmittag weiterhin mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Um 15.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2130 Dollar und damit über dem Niveau von heute früh. Die Einkaufsmanagerindizes wurden am Markt gut aufgenommen.

Der Gesamtindex der Eurozone für Februar lag leicht über den Erwartungen, blieb mit 48,1 Punkten aber weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Wert für die Industrie lag mit 57,7 Punkten über den Prognosen, jener für den Dienstleistungsbereich blieb mit 44,7 Punkten unter den Erwartungen. In den USA stehen am Nachmittag noch Daten zu den Eigenheimverkäufe für Jänner am Plan.