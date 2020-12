Devisen Wien (Nachmittag): Euro weiterhin leichter

Schwierige Post-Brexit-Verhandlungen über eine Handelsvereinbarung belasten

Der Euro hat sich am Freitagnachmittag weiterhin etwas tiefer zum US-Dollar gezeigt. Gegen 15.05 Uhr notierte der Euro bei 1,2250 Dollar und damit noch leicht unter dem Niveau von heute Früh bei 1,2252 Dollar. Die weiterhin schwebenden Post-Brexit-Verhandlungen über eine Handelsvereinbarung dürften etwas auf dem Euro/Dollar-Kurs lasten.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in Bezug auf die zähen Gespräche über einen Brexit-Handelspakt an die EU appelliert, der Staatenverbund möge zur Vernunft kommen. "Unsere Tür ist offen, wir setzen die Gespräche fort, aber ich muss sagen, dass es schwierig aussieht" sagte Johnson.

Es gebe eine Chance, sich zu verständigen, hieß es von EU-Chefunterhändler Michel Barnier und weiter: "Der Pfad zu so einer Einigung ist aber sehr schmal". Zum Pfund zeigte sich der Euro weiter im Plus und notierte bei 0,9062 Pfund.

Gegenüber dem Yen war der Euro gut behauptet. Japans Zentralbank verlängert in der Coronakrise ihre Finanzhilfen für die Unternehmen des Landes und hält an ihrem Kurs einer extrem lockeren Geldpolitik weiter unverändert fest. Wie die Bank von Japan (BoJ) am Freitag nach zweitägigen Beratungen bekannt gab, soll ein Finanzprogramm zur Unterstützung privater Unternehmen um sechs Monate bis Ende September verlängert werden.