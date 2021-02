Devisen Wien (Nachmittag): Euro weiterhin unter Druck

Euro stabilisiert sich am Nachmittag Tiefer gegenüber dem EZB-Richtkurs vom Donnerstag und knapp behauptet zum Niveau von heute in der Früh zeigte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar am frühen Freitagnachmittag. Der Richtwert zum Pfund wurde tiefer festgelegt, die Richtkurse zu Yen und Franken indessen höher.