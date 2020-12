Devisen Wien (Nachmittag): Euro wenig verändert

Aktuell bei 1,2116 Dollar - Ruhiger Handel

Der Eurokurs hat sich am Dienstag wenig verändert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung in einem ruhigen Marktumfeld bei 1,2116 US-Dollar gehandelt, in der Früh war er bei 1,2110 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2128 Dollar festgesetzt.

Überraschend gute Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Euro nicht. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen stiegen stärker als erwartet. Die Ankündigung baldiger Impfstoffzulassungen lasse die Experten zuversichtlicher in die Zukunft blicken, sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. Die Beurteilung der aktuellen Lage trübte sich hingegen angesichts neuer Corona-Beschränkungen ein.

Weiter unter Druck stand dagegen das britische Pfund. Nach wie vor gibt es keine Einigung auf einen Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU). Nachdem zwei Telefonate zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen keinen Durchbruch gebracht haben, ruhen die Hoffnungen auf einem Treffen der beiden Politiker in den nächsten Tagen.