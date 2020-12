Devisen Wien (Nachmittag): Euro wieder über 1,21-Dollar-Marke

Aktuell bei 1,2132 Dollar - Gemeinschaftswährung war am Vormittag zwischenzeitlich bis auf 1,2079 Dollar abgerutscht

Der Euro hat am Montagnachmittag seine zwischenzeitlichen Verlaufsverluste gegenüber dem US-Dollar aufgeholt und ist wieder deutlich über die Marke von 1,21 Dollar gestiegen. Zuletzt stand er bei 1,2132 Dollar. In der Früh war er mit 1,2118 Dollar gehandelt worden, am Vormittag war er dann jedoch zwischenzeitlich bis auf 1,2079 abgerutscht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2159 (Donnerstag: 1,2151) Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt stand zum Wochenauftakt die Sorge über ein Scheitern der Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien im Mittelpunkt. Das britische Pfund stabilisierte sich zwar, kostete aber immer noch mehr als ein Prozent weniger als am Freitag. Die meisten Fachleute gehen davon aus, dass ein fehlendes Handelsabkommen nach dem Brexit beide Wirtschaftsräume treffen würden, die britische Wirtschaft aber stärker.

Die britische Tageszeitung "The Sun" berichtete auf ihrer Internetseite, dass der britische Premierminister Boris Johnson zu einem Abbruch der Brexit-Gespräche bereit sei. Demnach könnte Johnson die EU-Kommission noch im Laufe des Tages über seine Entscheidung informieren. Ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson sagte am Nachmittag, dass eine Verlängerung über das Jahresende hinaus jedenfalls ausgeschlossen sei.

Zuletzt hatte auch der EU-Unterhändler Michel Barnier nach Angaben von Diplomaten keine wesentlichen Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt feststellen können. Es gebe Anlass zu Pessimismus, sagte eine Diplomatin am Montagmorgen nach einer Unterrichtung der EU-Botschafter durch Barnier.

Starke Konjunkturdaten aus Deutschland konnten den Euro in diesem Umfeld kaum stützen. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe ist im Oktober stärker als erwartet gestiegen und erholte sich bereits den sechsten Monat in Folge vom Corona-Einbruch im Frühjahr.