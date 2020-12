Devisen Wien (Nachmittag): Euro wieder über 1,22-Dollar-Marke

Aktuell bei 1,2207 Dollar - Gemeinschaftswährung zum Wochenauftakt sehr volatil

Der Euro hat sich am Montagnachmittag gegenüber dem US-Dollar weiter recht volatil gezeigt und ist zuletzt wieder über die Marke von 1,22 Dollar gestiegen. Gegen 14.45 Uhr wurde er mit 1,2207 Dollar gehandelt.

In Früh war der Euro zunächst bei 1,2184 Dollar gestanden. Am Vormittag stieg er dann zunächst bis auf 1,2235 Dollar, rutschte dann aber innerhalb von zwei Stunden bis auf 1,2130 Dollar ab. Zuletzt ging es wieder aufwärts und er erreichte neuerlich das Niveau von heute Früh.

Die am Wochenende in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus sorgte auch am Devisenmarkt für Unsicherheit. Sowohl der Euro als auch das britische Pfund gerieten unter Druck, während der Dollar als "sicherer Hafen" gesucht war und gegenüber den meisten übrigen Währungen zulegte.

Zum britischen Pfund stieg der Euro deutlich auf 0,9155 Pfund. Am Freitagabend stand er zuletzt bei 0,9075 Dollar. Hier wirkten sich auch die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien aus. Eine Einigung erscheint vielen Beobachtern zunehmend weniger wahrscheinlich.

Trotz Sorgen vor Versorgungsengpässen wegen der neuen Coronavirus-Variante schließt Großbritannien eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase aus. Die Zeit, in der Großbritannien zwar nicht mehr der Europäischen Union, aber dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion angehört, werde "sicher nicht" über den 31. Dezember hinaus ausgedehnt, sagte Transportminister Grant Shapps der BBC.

Datenseitig blieb es zum Wochenauftakt bisher ruhig. Erst später am Nachmittag stehen Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone am Programm. In den USA werden dagegen keine Daten mit größerer Marktrelevanz veröffentlicht.