Devisen Wien (Nachmittag): Euro zieht nach US-Arbeitsmarktdaten an

Euro fällt nach US-Daten auf 1,3434 Dollar Der Euro hat am frühen Freitagnachmittag leicht gegen den US-Dollar nachgegeben. Gegen 15 Uhr notierte der Euro bei 1,3434 Dollar. Nachdem am Vormittag bereits ein schwach ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex den Euro belastet hatte, fiel er nach guten US-Daten am Nachmittag noch etwas weiter gegen den Dollar zurück.