Devisen Wien (Nachmittag): Euro zieht nach US-Daten etwas an

Außerhalb der Landwirtschaft gingen in den US 140.000 Jobs verloren - Arbeitslosenquote stagniert

Der Euro hat sich am Freitagnachmittag nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts gegenüber dem US-Dollar wieder etwas erholt gezeigt. Die Gemeinschaftswährung konnte die Verlaufsverluste wettmachen und stieg bis 15.15 Uhr auf 1,2266 Dollar und lag damit über dem Niveau von heute Früh bei 1,2247 Dollar und im Bereich des Vorabendwertes von ebenfalls 1,2266 Dollar.

Der US-Arbeitsmarktbericht fiel teilweise deutlich schlechter aus als von Ökonomen erwartet worden war. Im Dezember gingen außerhalb der Landwirtschaft 140.000 Jobs verloren, erwartet worden war ein Anstieg um 50.000 Stellen. Etwas besser als erwartet fiel die Arbeitslosenquote mit weiterhin 6,7 Prozent aus, hier hatte die Prognose bei 6,8 Prozent gelegen. Die Stundenlöhne stiegen um 0,8 Prozent, erwartet worden war ein Plus von 0,2 Prozent.

"Der unerwartete Rückgang der Nonfarm Payrolls im Dezember wurde am Markt doch recht gelassen aufgenommen. Die kräftige Aufwärtsrevision des Vormonatswertes und der signifikante Anstieg der Stundenlöhne kompensierten wohl den Effekt des schlechter als erwarteten Wertes. Offenbar gehen die Marktteilnehmer von einer nur kurzfristigen Verschlechterung der Lage am Arbeitsmarkt aus", schreiben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in einer ersten Reaktion.