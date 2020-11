Devisen Wien (Nachmittag): Franken sinkt fast auf 6-Monatstief

Euro legt im Tageshoch auf 1,0872 Franken zu - Euro zum US-Dollar bei 1,1902 Dollar

Der Schweizer Franken hat am Mittwoch weiter an Wert eingebüßt und ist zum Euro auf tiefsten Stand seit fast sechs Monaten gerutscht. Der Euro war im Tageshoch mit 1,0872 Franken so teuer wie seit Anfang Juni nicht mehr, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur awp.

Der Euro hat sich zur Wochenmitte zum Dollar fester gezeigt. Gegen 15.25 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1902 US-Dollar. Im bisherigen Tageshoch konnte die Gemeinschaftswährung bei 1,1930 Dollar ihr höchstes Niveau seit Anfang September markieren.

Am Berichtstag stehen vor allem Konjunkturdaten aus den USA im Fokus. Aufgrund der anstehenden Thanksgiving-Feiertage wurde heute ein ganze Reihe an Daten veröffentlicht. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gestiegen. In der vergangenen Woche beantragten 778.000 Personen Hilfen. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf 730.000 Anträge erwartet. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter überraschte hingegen im Oktober mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent positiv. Volkswirte hatten im Vorfeld mit nur einem Anstieg von 0,8 Prozent gerechnet.

Die US-Wirtschaft hat nach dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr im Sommer-Quartal ein Rekordwachstum hingelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 33,1 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Damit wurde eine frühere Schätzung exakt bestätigt. Im Frühjahr war das BIP um 31,4 Prozent eingebrochen.