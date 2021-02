Devisen Wien (Vormittag): Euro am Vormittag weiterhin fest

Aktuell bei 1,2139 Dollar

Der Euro hat sich am Montagvormittag weiterhin etwas höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Am Vormittag baute er die Kursgewinne aus dem frühen Handel leicht aus und notierte gegen 10.30 Uhr bei 1,2139 US-Dollar. Am Freitagabend war die Gemeinschaftswährung etwas tiefer bei 1,2120 Dollar gehandelt worden, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2108 Dollar festgesetzt hatte.

Marktbeobachter sprachen zum Wochenauftakt von einer Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verlieh. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit Kursgewinnen an den asiatischen Aktienmärkten belastete den Dollar. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch beim japanischen Yen, der von Anlegern ebenfalls als sichere Anlage geschätzt wird.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte das britische Pfund. Nach Fortschritten bei der Impfkampagne im Kampf gegen die Corona-Pandemie konnte das Pfund zu fast allen wichtigen Währungen zulegen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass in Großbritannien mittlerweile 15 Millionen Einwohnern ein Corona-Impfstoff verabreicht wurde. Dagegen verläuft die Impfkampagne in den Staaten der EU nach wie vor schleppend.

Im weiteren Tagesverlauf wird ein eher impulsarmer Handel erwartet. Es stehen nur vergleichsweise wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Außerdem bleiben die Börsen in den USA wegen eines Feiertags geschlossen und fallen als Impulsgeber aus.