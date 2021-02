Devisen Wien (Vormittag): Euro etwas leichter

Aktuell bei 1,2028 Dollar

Der Euro hat sich am Montagvormittag mit leichten Abschlägen zum US-Dollar gezeigt. Gegen 10.30 Uhr notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2028 Dollar nach 1,2035 Dollar heute Früh. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1983 Dollar festgelegt.

In den Fokus rückten am Vormittag Konjunkturnachrichten aus der Eurozone. So hat sich die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum im Februar eingetrübt. Der vom Sentix-Institut erhobene Konjunkturindikator ging um 1,5 Punkte auf minus 0,2 Zähler zurück, wie Sentix mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt einen Anstieg auf 2,0 Punkte erwartet. Sowohl die Lagebeurteilung als auch die Aussichten gingen zurück.

Die Produktion der deutschen Industrie hat Ende 2020 stagniert. Die Gesamtherstellung habe sich im Dezember gegenüber dem Vormonat nicht verändert, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Die spanische Industrie hat ihre Produktion im Dezember wieder ausgeweitet. Wie das Statistikamt INE mitteilte, lag die Gesamtherstellung 1,1 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im November war die Herstellung noch um 0,9 Prozent zurückgegangen. Analysten hatten für Dezember im Schnitt mit einem leichten Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.