Devisen Wien (Vormittag): Euro gegen US-Dollar etwas schwächer

Allerdings weiterhin auf hohem Niveau

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag nach anfänglichen Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar etwas tiefer präsentiert. Der Euro notierte kurz vor elf Uhr bei 1,2058 US-Dollar nach 1,2086 Dollar in der Früh. Das letzte Mal hatte der Euro im Mai 2018 auf diesem Niveau notiert.

Konjunkturseitig rückten im Verlauf des Vormittages Eurozonen-Daten in den Fokus: So fielen die Herstellerpreise im Währungsraum weniger stark als erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen die Erzeugerpreise im Oktober um 2,0 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Im September hatte die Rate minus 2,3 Prozent betragen, in den Monaten davor war sie deutlich negativer gewesen. Analysten hatten für Oktober mit einem Preisrückgang von 2,3 Prozent gerechnet.

Die Lage am Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich im Oktober etwas entspannt. Die Arbeitslosenquote sei im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Volkswirte hatten mit dieser Quote gerechnet.

Im weiteren Verlauf werden nun Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet. Dort wird der ADP-Beschäftigungsreport für November veröffentlicht. Am Abend wird anschließend der Konjunkturbericht der Federal Reserve ("Beige Book") herausgegeben.