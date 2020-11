Devisen Wien (Vormittag): Euro gegen US-Dollar schwächer

Nach anfänglichen Gewinnen

Der Euro hat am Donnerstagvormittag gegenüber dem US-Dollar nachgegeben, nachdem er in der Früh noch etwas zugelegt hatte. Die Gemeinschaftswährung tendierte bei 1,1903 Dollar und damit unter dem Kurs von in der Früh bei 1,1930 Dollar.

In den vergangenen Tagen habe die Gemeinschaftswährung von der guten Stimmung an den Märkten profitiert. Allerdings fehlten ihnen am Donnerstag klare Vorgaben.

Kaum Impulse setzte zudem das Geldmengenwachstum in der Eurozone: Die Geldmenge M3 nahm im Oktober um 10,5 Prozent zu. Volkswirte hatten einen Anstieg um 10,4 Prozent erwartet. Akzente werden überdies auch die US-Märkte nicht setzen, die wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen bleiben.