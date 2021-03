Devisen Wien (Vormittag) - Euro legt nach Daten geringfügig zu

Impulse von ISM-Index und ADP-Bericht am Nachmittag erwartet

Der Euro hat am Mittwochvormittag nach der Meldung aktueller Wirtschaftsdaten aus der Eurozone geringfügig zugelegt. Kurz nach elf Uhr notierte der Euro bei 1,2095 Dollar. In der Früh hatte er bei 1,2082 Dollar gehalten.

Der gemeldete Index der Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Februar dank einer soliden Industrie etwas aufgehellt. Ein erste Schätzung wurde nach oben revidiert. Noch signalisiert der Indikator aber einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

Der Euro dürfte zudem von einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg profitiert haben. Die EZB will laut dem Bericht nicht mit "drastischen" Mitteln gegen den jüngsten Anstieg der Marktzinsen vorgehen. Sie wolle es vielmehr mit verbalen Interventionen oder Anpassungen bei den Anleihekaufprogrammen versuchen. Bloomberg verweist auf EZB-Offizielle. Eine tatsächliche Lockerung der Geldpolitik hätte den Euro vermutlich belastet.

In den USA wird am Nachmittag noch der ISM-Einkaufsmanagerindex und der Arbeitsmarktbericht des privaten Jobvermittlers ADP veröffentlicht. Von den ADP-Zahlen erhoffen sich Marktteilnehmer wie immer erste Hinweise auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die Analysten der Helaba erwarten sich vom ADP-Report Zeichen einer leichten Verbesserung am Arbeitsmarkt.