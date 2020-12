Devisen Wien (Vormittag): Euro nach PMIs auf Jahreshoch bei 1,22 USD

Einkaufsmanagerindizes überraschen positiv

Der Euro ist am Mittwoch nach überraschend gut ausgefallenen Wirtschaftsindikatoren erstmals in diesem Jahr über die Marke von 1,22 Dollar gestiegen. Gegen elf Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,2202 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag noch mit 1,2140 Dollar ermittelt. Angetrieben wurde der Euro von gut ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone.

So zeigte der vom Forschungsinstitut IHS Markit ermittelte Einkaufsmanangerindex für die Eurzone ein Plus von 4,5 Punkten auf 49,8 Zähler. Analysten hatte nur eine moderatere Erholung auf im Schnitt 45,5 Punkte erwartet. Die Wirtschaft der Eurozone steuere auf eine Stabilisierung zu, kommentierten die Ökonomen von Markit. Der kurzfristige Ausblick sei aber sehr herausfordernd.

In den USA stehen jetzt am Nachmittag noch Daten zu den Einzelhandelsumsätzen an. Am Abend werden dann die Entscheidungen der US-Notenbank Fed mit Spannung erwartet. Die Analysten der Helaba erwarten hier weitere geldpolitische Anpassungen, die Leitzinsen dürften allerdings unverändert bleiben.