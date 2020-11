Devisen Wien (Vormittag): Euro nähert sich Marke von 1,20 US-Dollar

Gemeinschaftswährung bei 1,1984 Dollar

Der Euro hat sich am Montagvormittag der Marke von 1,20 US-Dollar weiter angenähert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen elf Uhr 1,1984 Dollar, nach 1,1970 Dollar in der Früh und 1,1960 Dollar am Vortag.

Schwache Konjunkturdaten aus Spanien konnten den Euro somit nicht nachhaltig belasten. Die nach europäischen Standards gemessenen Verbraucherpreise seien im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent gefallen, teilte die spanische Statistikbehörde INE in Madrid mit. Damit entspricht die Inflationsrate dem Wert im Vormonat. Analysten hatten mit einer Rate von minus 0,8 Prozent gerechnet.

Die türkische Lira legte gegenüber dem Euro indes zu. Die Wirtschaft der Türkei hat sich im Sommer deutlich von dem Coronschock im Frühjahr erholt. Wie das nationale Statistikamt in Ankara mitteilte, lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal 6,7 Prozent höher als im gleichen Quartal des Vorjahres. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen, sie hatten lediglich mit einer Erholung um 4,8 Prozent gerechnet.