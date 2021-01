Devisen Wien (Vormittag): Euro steigt über 1,21-Dollar-Marke

Aktuell bei 1,2123 Dollar - ZEW-Konjunkturerwartungen überraschend deutlich aufgehellt

Der Euro ist am Dienstagvormittag weiter gestiegen. Gegen 11.30 Uhr stand er bei 1,2124 Dollar. In der Früh war er noch mit 1,2087 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag mit 1,2064 Dollar festgelegt.

Im ruhigen Handel war die Gemeinschaftswährung generell nachgefragt und legte auch gegenüber den meisten übrigen Währungen zu. Der Dollar dagegen war weniger gefragt und gab auf breiter Front nach.

Die am späten Vormittag veröffentlichten Daten des deutschen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) beeinflussten den Euro-Dollar-Kurs nicht entscheidend. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Jänner überraschend deutlich aufgehellt. Das Stimmungsbarometer stieg gegenüber dem Vormonat um 6,8 Punkte auf 61,8 Zähler. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf im Schnitt 59,4 Punkte.

"Trotz der Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Lockdowns hat sich der Konjunkturausblick für die deutsche Wirtschaft leicht verbessert", kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach. "Die Ergebnisse der Umfrage des ZEW-Finanzmarkttests zeigen, dass vor allem die Exporterwartungen deutlich gestiegen sind." Die aktuelle Konjunkturlage wird insgesamt sehr viel negativer bewertet, auch wenn der Wert sich minimal verbessert hat.

In den USA dürften sich die Blicke vor allem auf die neue Regierung des Präsident Joe Biden richten, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Helaba. Heute stehe die Anhörung der designierten Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des Senats am Programm. "Sie dürfte ihre Haltung zugunsten eines marktbasierten Wechselkurses untermauern", erwarten die Helaba-Analysten.

Ein Unsicherheitsfaktor für den Euro sei die aktuelle Regierungskrise in Italien, heißt es weiter. Zudem bleibe die Coronakrise eine potenzielle Belastung für den Euro.