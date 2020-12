Devisen Wien (Vormittag): Euro weiter über Marke von 1,22 US-Dollar

Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,2249 Dollar

Der Euro hat am Montagvormittag weiterhin über der Marke von 1,22 US-Dollar notiert. Er tendierte zuletzt mit 1,2249 Dollar, nach 1,2228 Dollar in der Früh. Vor Weihnachten war der Wechselkurs noch unter die Marke von 1,22 Dollar gerutscht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Donnerstag auf 1,2193 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte von einer breitangelegten Kauflaune an den Finanzmärkten. Zuletzt hatte der amtierende US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. Darüber hinaus sorgten auch die Einigung auf einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien und der Beginn der Corona-Impfungen in Ländern der EU für eine gute Stimmung an den Börsen.

Während die Gemeinschaftswährung zulegte, standen Währungen unter Druck, die als vergleichsweise sichere Anlagen gelten. Zu den Verlieren zählten der US-Dollar und der japanische Yen, die jeweils zu allen wichtigen Devisen Kursverluste verzeichneten.