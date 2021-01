Devisen Wien (Vormittag): Euro weiter unter Druck

Aktuell bei 1,2175 Dollar - Starker Dollar belastet

Der Euro ist am Montagvormittag weiter unter Druck geblieben. Die Gemeinschaftswährung war bereits im asiatischen Handel unter 1,22 US-Dollar gerutscht und fiel bis auf 1,2167 Dollar. Zuletzt lag der Kurs für einen Euro wieder etwas höher bei 1,2175 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,2250 Dollar festgesetzt.

Belastet wird der Euro von der breit angelegten Stärke des Dollar gegenüber allen wichtigen Währungen, hieß es von einem Marktbeobachter. Börsianer verweisen dabei auf den weiteren Anstieg der Renditen am Markt für US-Staatsanleihen. Dort rentieren zehnjährigen Anleihe mittlerweile klar über ein Prozent, was dem höchsten Niveau seit März vergangenem Jahres entspricht. Angesichts der Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung spiegelt das höhere Renditeniveau die Aussicht auf moderat steigende Inflationsraten wider. Von einem Anziehen der wirtschaftlichen Aktivitäten in den USA würde der Dollar profitieren.

Zur Bekämpfung der Coronakrise strebt der künftige US-Präsident Joe Biden ein weiteres Konjunkturpaket an. Der Vize-Präsident der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, hatte unterdessen am Freitag deutlich gemacht, dass er wegen der Entwicklung der Renditen nicht besorgt sei. Clarida sagte darüber hinaus, dass er nicht mit einer Reduzierung der Anleihekäufe im Verlauf des Jahres rechnet.

Der Datenkalender ist zu Wochenbeginn nur spärlich gefüllt: Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Jänner den zweiten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2020, bevor die Coronakrise einen drastischen Einbruch ausgelöst hatte. Im Monatsvergleich sei der Index um 4,0 Punkte auf 1,3 Zähler gestiegen, wie Sentix mitteilte. Das Ergebnis liegt allerdings knapp unter den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt 1,9 Punkte erwartet hatten.