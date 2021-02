"Diabetes" - Arte-Doku über eine lukrative Volkskrankheit

Volkskrankheit Diabetes stark im Zunehmen Rund 500.000 Österreicher leiden laut Schätzungen der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG) an Zuckerkrankheit, und die Tendenz ist stark steigend. Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen und Erblindung seien oft schwerwiegende Folgen von Diabetes. Die Versorgungslage für Diabetiker wird in Österreich kritisiert und nach wie vor als höchst unzureichend bemängelt, hieß es in einer Aussendung des Krankenhauses Schwarzach anlässlich des Weltdiabetestages am 14. November. Experten fordern vor allem verstärkte Maßnahmen zur Prävention.