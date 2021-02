Diagnostik-Konzern Quidel prüft Milliarden-Übernahme von Qiagen

Biotechkonzern Qiagen übernimmt US-Unternehmen Deutschlands größter Biotechkonzern Qiagen verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Das Unternehmen übernehme AmniSure International, teilte Qiagen mit. Dabei handle es sich um eine in Boston ansässige Firma in Privatbesitz. Sie vermarktet den gleichnamigen AmniSure-Test. Mithilfe des Verfahrens kann festgestellt werden, ob bei einer Schwangeren ein Blasensprung eingetreten ist. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.