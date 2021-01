"Die Ausgrabung" auf Netflix: Stones Romanverfilmung der alten Schule

Theaterstar Simon Stone hat einen Film geschaffen, der sich wie eine Tasse Tee anfühlt - Ab 29. Jänner auf Netflix (Von Marietta Steinhart/APA)

Simon Stones Romanverfilmung "Die Ausgrabung" über das Schiffsgrab von Sutton Hoo ist ein Film mit viel englischer Zurückhaltung. Die Leidenschaften bleiben eher begraben. Aber wenn das Drama, mit Ralph Fiennes und Carey Mulligan in den Hauptrollen, an den richtigen Stellen gräbt, dann hat es einen netten Charme der alten Schule, der die Vergänglichkeit von Zeit und Leben vermittelt. Ab Freitag bei Netflix.

In Anlehnung an James Ivory und seine wunderbaren Literaturverfilmungen "Zimmer mit Aussicht" (1985), "Wiedersehen in Howards End" (1991) und "Was vom Tage übrig blieb" (1993), spielt dieses sanfte und fast schmerzlich zugeknüpfte Drama im Jahr 1939 an der Schwelle des Zweiten Weltkriegs während England sich auf den Krieg mit Nazideutschland vorbereitet.

Edith Pretty (Carey Mulligan) ist eine wohlhabende Witwe, auf deren Grundstück mehrere Erdhügel liegen. Jahrelang gab es Theorien darüber, was darunter liegen könnte: verlorene Schätze, römische Gräber oder sogar ein Wikingerschiff. Aber erst nach dem Tod ihres Ehemannes heuert Edith den schroffen Ausgräber Basil Brown (Ralph Fiennes) an, einen Mann, der sich das Handwerk selbst beigebracht hat.

Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit, und was er findet, ist das, was als "britisches Tutenchamun" bezeichnet wird: ein fast 30 Meter langes, angelsächsisches Bootsgrab aus dem 7. Jahrhundert. Da tauchen plötzlich Experten und Kuratoren auf, die seine Arbeit für sich beanspruchen wollen - was sie auch tun. Aber die Macher dieses Films möchten betonen, dass Basil Brown der unsichtbare Held der Ausgrabung war.

Unter den Leuten, die auftauchen, ist der Forscher Stuart Piggott (Ben Chaplin), der deutlich mehr verliebt ist in den Kollegen John Brailsford (Eamon Farren) als in seine Ehefrau und Archäologin Peggy (Lily James); ein eingebildeter Archäologe (Ken Stott), der die Artefakte dem British Museum (wo sich die Silberfunde des Schiffsgrabs heute befinden) geben möchte, und Ediths Cousin Rory (Johnny Flynn), der mit seiner Kamera die Geschichte für die Zukunft festhält. Es wird ein Streit darüber ausbrechen, wer nun das Recht auf das Gefundene hat. Schließlich will jeder irgendwie in Erinnerung bleiben.

"Die Ausgrabung" wurde von der britischen Dramatikerin Moira Buffini ("Jane Eyre", 2011) von John Prestons Roman "The Dig" (2007) adaptiert und von dem auch in Österreich bestens bekannten Regisseur Simon Stone ("Die Wildente") inszeniert, der etwa 2015 für seine Inszenierung von "John Gabriel Borkman" am Wiener Akademietheater mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnet wurde. Der australisch-schweizerische Film-, Theater- und Opernregisseur hat ein ausgeprägtes Gespür für das Geheimnis einer Landschaft. Als Zuschauer kann man die Hitze der prallen Sonne und den Regen regelrecht spüren.

Dennoch ist die Form von Stones Adaption letztendlich konventionell, und die Art und Weise, wie er sie erzählt, kommt einem sehr vertraut vor. Es ist ein langsamer, akribischer Film, der sich wie eine Tasse Tee anfühlt, meditativ und warm, mit schöner Musik des australischen Komponisten Stefan Gregory.

In der zweiten Hälfte widmet sich das Drama weitgehend einer uninteressanten Romanze zwischen einem Forscherpaar, was schade ist, weil der Film dann am besten ist, wenn es um die eigentümliche Beziehung zwischen Edith und Basil geht. Sie passen gut zusammen. Ralph Fiennes ist bescheiden als der schroffe, warmherzige Brown. Er ist nicht gerade der Indiana Jones unter den Archäologen. Und Carey Mulligan, die in den USA gerade in dem Rape-Revenge-Thriller "Promising Young Woman" zu sehen ist, spielt diesmal eine reifere Rolle.

Ein stiller Austausch zwischen ihnen über "die Toten und was sie zurücklassen" zeigt ihre Liebe zu Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zumal die Kampfflugzeuge am Himmel einen Schatten auf die Zukunft werfen. Hat die Zeit in einem Fall wie diesem Boot keine Bedeutung mehr? Ist es flüchtig oder sind wir es? In einem für ihn typisch nachdenklichen, schönen Moment teilt Basil seine Überzeugung: "Wir sind Teil von etwas Kontinuierlichem. Wir sterben also nicht wirklich."

(S E R V I C E - www.netflix.com/at/title/81167887)