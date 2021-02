Die christliche Minderheit im Irak

Hunderttausende Christen flohen vor Gewalt und Verfolgung aus ihrer Heimat

Die Christen sind im Irak eine kleine Minderheit. 97 Prozent der Iraker sind Muslime, wobei die Schiiten (60 Prozent) deutlich stärker vertreten sind als die Sunniten (37 Prozent). Nur drei Prozent der Bevölkerung gehören anderen Religionen an, zu ihnen zählen neben Christen unter anderem auch Yeziden und Aleviten.

Vor dem Einmarsch der US-Armee in das Zweistromland im Jahr 2003 lebten noch rund 1,5 Millionen Christen im Irak. Hunderttausende flohen seitdem vor Gewalt und Verfolgung aus ihrer Heimat. Heute wird die Zahl der Christen im Irak auf rund 400.000 geschätzt.

Eines der Hauptsiedlungsgebiete der Christen im Irak ist die nördliche Provinz Ninive, deren Hauptstadt Mosul (Mossul) 2014 von der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) erobert wurde. Nachdem die IS-Kämpfer den Christen ein Ultimatum stellten und ihnen mit dem Tod drohten, flohen diese in Scharen aus der Region.

Die irakischen Christen gehören verschiedenen Konfessionen an. Die chaldäische Kirche geht auf die ersten christlichen Gemeinden zurück, die vor fast 2000 Jahren in Mesopotamien, dem heutigen Irak, entstanden waren. Nach Jahren der Isolierung schlossen sie sich im 16. Jahrhundert der römisch-katholischen Kirche an. Daneben gibt es unter anderem die assyrische Kirche, die syrisch-orthodoxe und die syrisch-katholische Kirche sowie die armenischen Kirchen. Auch Kopten und Protestanten leben im Irak.