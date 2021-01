Die Frage nach dem Erinnern: Jüdisches Museum Wien mit neuem Jahrbuch

Wurde anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages herausgegeben - Beiträge befassen sich mit Thematisierung der Schoah in jüdischen Museen

Das Jüdische Museum Wien hat anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am morgigen Mittwoch ein neues Jahrbuch herausgegeben. "Die Zukunft der Erinnerung. Jüdische Museen und die Schoah im 21. Jahrhundert" geht der Frage nach dem Erinnern an die Schoah in der Gegenwart nach - ohne Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, wie es in einer Aussendung am Dienstag hieß. Weiters werden die unterschiedlichen Zugänge von jüdischen Museen zu diesem Thema diskutiert.

Denn während die ab den 1980er-Jahren gegründeten jüdischen Museen in Europa meist keinen ausschließlichen Fokus auf die Schoah im Programm tragen, gibt es in den USA zahlreiche dezidierte Holocaust-Museen. Die Beiträge des Jahrbuchs wurden von namhaften Persönlichkeiten wie William H. Weitzer (Geschäftsführender Direktor Leo Baeck Institute), Ido Bruno (Direktor Israel Museum), Werner Hanak (stellvertretender Direktor Jüdisches Museum Frankfurt), Elke Krasny (Professorin Akademie der bildenden Künste Wien), Danielle Spera (Direktorin Jüdisches Museum Wien) oder Ljiljana Radonic (Projektleiterin Österreichische Akademie der Wissenschaften) verfasst.

(S E R V I C E - Das zweisprachige (deutsch/englisch) Jahrbuch erscheint im Eigenverlag und ist im Museumsshop Gottfried & Söhne, wie auch online auf der Museums-Webseite www.jmw.at zum Preis von 24,90 Euro erhältlich.)