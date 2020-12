"Die Maschine in mir" - Maertens: "Bin ein grauenhafter Agnostiker"

Schauspieler tritt elf Mal in Livestream des neuen Stücks von Dead Centre auf - Findet Onlinestreamings von Theaterstücken "absurd" - Konzept des Regieduos hat ihn dann überzeugt

An elf Abenden wird Michael Maertens ab dem 31. Dezember auf der Bühne des Burgtheater-Kasinos stehen und vor 100 iPads "Die Maschine in mir" des britisch-irischen Regieduos Dead Centre spielen. Im APA-Gespräch verrät er, was er von Onlinetheater als Zukunftsformat hält, ob er sein Bewusstsein in eine Cloud hochladen würde und was die Produktion mit jenen Fernsehspielen zu tun hat, in denen sein Großvater in den 1950er Jahren mitgewirkt hat.

APA: In den vergangenen Monaten gab es ja einige Versuche, online Theater zu machen. Was unterscheidet "Die Maschine in mir" von anderen Produktionen?

Michael Maertens: Das war auch meine erste Frage, weil ich instinktiv als Schauspieler ein Gegner des Streamings bin. Ich sehe da auch keine große Zukunft. Ich finde es absurd. Aber es gibt auch Menschen - sogar Kritiker -, die sagen, die Krise hat uns vorangebracht. Aber ich finde Theater lebt davon, dass wir gemeinsam in einem Raum sind und gemeinsam den Moment erleben und nicht irgendwo einsam zu Hause. Daher war ich erstmal skeptisch und habe gesagt, das mache ich nicht. Als ich dann aber gehört habe, wer das macht, war ich dabei. Ich habe das Duo Dead Centre schon längere Zeit beobachtet, nicht nur die "Traumdeutung" im Akademietheater, sondern auch das, was sie in Dublin gemacht haben. Das hat mich fasziniert. Und der Abend spielt ja auch genau mit der Thematik, welche Auswirkungen Computer auf unser Leben haben.

APA: Und es handelt sich nicht um eine Aufzeichnung, sondern Sie spielen jeden Abend live.

Maertens: Ja. Ich werde diesen Abend elf mal spielen. Vor den Zuschauern, die ich sogar auf den 100 aufgestellten iPads im Zuschauerraum sehen kann. Der Zuschauer kann sich sogar selbst darauf sehen. Dazu muss er etwas vorproduzieren, aber das ist ganz unkompliziert. So, wie Dead Centre das machen, hat es etwas Magisches, Spielerisches und auch Humorvolles.

APA: Rund um Sie läuft eine gigantische Maschinerie, die der Zuschauer nicht sieht. Ist es noch Bühnenspiel oder vergleichbar mit einem Filmdreh?

Maertens: Es ist wirklich etwas anderes. Ich bin ja gewohnt, auf der Bühne zu stehen. Jetzt habe ich lauter Kameras und Geräte vor mir. Das kenne ich wiederum, wenn ich einen Film drehe. Aber was ich nicht kenne ist, dass ich 50 Minuten durchgehend vor der Kamera spiele. Beim Film sind es ja immer nur etwa 20 Sekunden. Mein Großvater hat in den 50ern noch Fernsehspiele live gemacht, davon hat es was. Aber es ist mehr. Aber ich will nichts verraten. Nur so viel: Wenn alles perfekt klappt, sieht man gar nicht, wie kompliziert es war. Das ist dann eigentlich wieder schade (lacht).

APA: Das Publikum sieht Sie zwar live, Sie sehen auf den Tablets aber Aufzeichnungen, die das Publikum davor angefertigt hat. Wie sehr verändert das den Charakter des Erlebnisses für Sie?

Maertens: Ich hab es noch nicht erlebt, ich weiß es nicht. Bei den Proben starre ich ja auf 100 dunkle Tablets. Ich glaube, ich werde einen Schreck bekommen, wenn ich dann auf einmal meine Mutter und meinen Bruder sehe, die auch dabei sein wollen. Aber dann werde ich mich beruhigen, wenn ich denke, dass die das vorher aufgenommen haben. Ich ahne schon, dass ich ähnlich nervös sein werde wie bei einer Premiere im Burgtheater vor normalem Publikum.

APA: Apropos "normales Publikum". Welche Hoffnungen hegen Sie für das kommende Theaterjahr?

Maertens: Also ich muss gestehen, da geht es gar nicht ums Theater. Ich erhoffe mir für uns alle, dass wir den Schritt schaffen in eine "Rückkehr in die Normalität". Ich hoffe, dass die Impfungen greifen und sich möglichst alle impfen lassen und wir es so in den Griff bekommen, dass wir uns wenigstens wieder in Räumen versammeln können und uns wieder etwas anhören können. Das vermisse ich sehr. Manches vermisse ich allerdings nicht, etwa das ständige Rumgefliege und Rumgereise. So gesehen hat die Katastrophe auch ihre guten Seiten. Vor allem tun mir aber die kleinen Häuser leid, die nicht so subventioniert werden, und ich hoffe, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen und die alle am Leben bleiben.

APA: Wenn es in den nächsten 20 Jahren möglich sein sollte, sein Bewusstsein hochladen zu lassen, würden Sie das machen?

Maertens: Ich bin ja ein grauenhafter Agnostiker, und so wie ich an vieles nicht glaube, glaube ich leider auch nicht an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube auch nicht, dass es uns gelingen wird, sich in einen Eisschrank zu legen und nach 200 Jahren wieder aufgeweckt zu werden. Ich bin auch ganz froh, dass ich nicht daran glaube. Wenn man es dennoch schaffen sollte und ich dann doch irgendwo rumschwebe, werde ich mich aber wahrscheinlich ärgern, dass ich es nicht doch gemacht habe.

(Das Gespräch führte Sonja Harter/APA)

(B I L D A V I S O - Pressebilder stehen unter https://www.burgtheater.at/die-maschine-mir-version-10 zum Download bereit.)