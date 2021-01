Die Pandemie in Zitaten 2 - "Wir haben wirklich ein Problem"

Vom "Beginn der zweiten Welle" zum "zweiten Lockdown", zum "Game Changer" Impfstoff und zum Problemfall B.1.1.7.

"Ziel ist, einen Lockdown zu verhindern." - 11. September - Die Neuinfektionen steigen drastisch, der Kanzler setzt auf eine Ausweitung der Maskenpflicht und weitere Event-Einschränkungen.

"Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle." - 13. September - Kurz erwartet einen "harten Herbst und Winter".

"Wenn wir die Maßnahmen, die jetzt da sind, auch verwirklichen, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir nicht in eine zweite Welle hineinkippen." - Gesundheitsminister Anschober am 29. September noch zuversichtlich.

"Zweiter Lockdown offenbar schon in Vorbereitung" - 30. September - FPÖ-Chef Norbert Hofer orakelt.

"Das ist nicht nur eine Ente, das ist eine ganze Entenfarm. Da ist wirklich nichts dran." - Keine Spur von Lockdown, kontert Anschober.

"Die Lage ist extrem ernst, die Situation spitzt sich zu." - 25. Oktober - Kurz warnt, und auch für Anschober geht es jetzt "um alles".

"Ab Dienstag den 3. November null Uhr bis Ende November wird es zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen." - Am 31. Oktober verkündet Kurz gemeinsam mit Anschober den Teil-Lockdown.

"Kommt es zu keiner Entspannung durch Wirksamkeit des Teil-Lockdowns, dann werden wir den Teil-Lockdown verschärfen müssen." - 8. November - Anschober winkt mit dem Zaunpfahl.

"Treffen Sie niemanden!" - 14. November - Kurz ruft den zweiten "harten" Lockdown samt Distance Learning aus.

"Wir brauchen daher eine Notbremsung, und zwar sofort." - weiß auch Anschober.

"Die zweite Welle ist gewaltiger als die erste; den Grund kennen wir noch nicht." - 21. November - Anschober rätselt.

"Die kommenden vier Wochen sind die wichtigsten Wochen seit Beginn der Pandemie" - 7. Dezember - Anschober mahnt zur Disziplin, denn der zweite "harte" Lockdown ist zu Ende, der Handel sperrt auf, die Schulen teilweise.

"Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das Weihnachtsfest so verbringen wie geplant, aber ab dem 26. Dezember die Maßnahmen wieder verschärfen" - 18. Dezember - Kurz verkündet den dritten "harten" Lockdown, mit Ausnahmen für 24. und 25. Dezember.

"Die große Bitte: Treffen Sie ab dem 26. Dezember wieder niemanden." - ... auch die Ausgangsbeschränkungen treten wieder in Kraft.

"Ein historischer Tag" - 27. Dezember - Der Kanzler freut sich über die ersten Impfungen in Österreich und spricht vom "Game Changer".

"Es ist absolut noch nicht gewonnen, wir haben es noch nicht gewonnen, aber wir haben jetzt eine Perspektive, eine Hoffnung, eine Chance und wir können jetzt Schritt für Schritt optimistischer werden." - Anschober verhalten optimistisch.

"Ich habe großes Verständnis für jene die sagen, ich habe kein Vertrauen in die ersten Impfstoffe." - 29. Dezember - FPÖ-Chef Hofer gegen jeden "Impfzwang".

"Das geht nur mit vertrauensstiftenden Maßnahmen, schon zu Beginn über eine Impfverpflichtung zu reden wäre genau der falsche Weg." - ... und SPÖ-Chefin Rendi-Wagner will die Impf-Skeptiker ins Boot holen.

"Mein persönlicher Traum wäre es, auf unter 1.000 Fälle pro Tag zu kommen" - 31. Dezember - Der Gesundheitsminister gibt das Ziel für den Jänner aus.

"Dieses Jahr wird besser." - 1. Jänner 2021 - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist sich sicher.

"Das heißt, dass das frühere Raustesten aus dem Lockdown nicht möglich sein wird." - 4. Jänner, Anschober: Keine Einigung mit der Opposition auf das geplante Freitesten aus dem Lockdown ab dem 18. Jänner.

"Eine Hauruck-Aktion zu machen ist immer schlecht." - 5. Jänner - Chief Medical Officer Katharina Reich verteidigt den gemächlichen Corona-Impfstart in Österreich.

"Wir ziehen die Impfungen vor und warten nicht auf den 12. Jänner." - 6. Jänner - Kanzler Kurz sieht das anders.

"Ab dem 25. dann gibt es eine, wenn man so will, schrittweise Öffnung in der Schule" - 13. Jänner - Fassmann drängt zurück zum Präsenzunterricht.

"Ich halte es für ganz wichtig, jetzt vor der Schulnachricht, vor dem Halbjahreszeugnis, dass die jungen Menschen sich noch einmal treffen können, noch einmal mit ihren Lehren treffen können und gemeinsam sozusagen Atem schöpfen können." - ...und sein Generalsekreter Martin Netzer erklärt, warum.

"Wir haben wirklich ein Problem." - 12. Jänner - Anschober blickt besorgt auf die neue Virus-Variante B.1.1.7.

"Wir wissen, dass sie wesentlich infektiöser ist als der bisherige Wildtyp" - 16. Jänner - MedUni-Vizerektor Oswald Wagner bereitet den Boden für eine Lockdown-Verlängerung auf...

"Ich denke dass wir mit zwei oder drei Wochen dieses Ziel erreichen müssen." - ...denn die 7-Tages-Inzidenz soll lauf 50 oder weniger sinken.

"Es ist ein Wettlauf Impfstoff-Zulassung gegen das Virus" - 17. Jänner - Kurz kündigt die Verlängerung des "harten" Lockdowns bis mindestens 7. Februar an.

"Eine Garantie können wir leider nicht abgeben." - Kurz hofft bis dahin dennoch auf das Erreichen der 50er-Inzidenz.

"Der Mund-Nasen-Schutz ist gut, aber die FFP2-Maske ist massiv besser." - Anschober erklärt die neue Masken-Regel...

"Daher die Vergrößerung des Minielefanten, des Baby-Elefanten auf zwei Meter" - ...und bläst sein Abstands-Maskottchen auf.