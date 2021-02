Für PatientInnen auf der Suche nach ästhetischen Korrekturen mit unsichtbaren Zahnspangen im Frontzahnbereich ist Say Cheeese! in Wien die richtige Adresse.

Gerade verdecken Mund-Nasen-Masken unsere Gesichter - der beste Zeitpunkt, um die Zähne endlich korrigieren zu lassen und mit einem strahlenden Lächeln in den Sommer starten zu können! Perfekt dafür: Eine durchsichtige Zahnschiene von „Say Cheeese“. Die Behandlung mit der Invisalign® Methode dauert nur ca. 4 - 7 Monate und ist günstiger als gedacht!

Die wichtigsten Vorteile bei SayCheeese: Eigene Ordination im Herzen Wiens, immer für Sie erreichbar

In Österreich zugelassene ÄrtzInnen

Ehrliche Meinung inkl. Expertenbeirat

Behandlungsqualität der Kieferorthopädie

Möglichkeit, die Kosten in Raten zu zahlen

Kostenlose Beratungstermine

Neuartiges Konzept

Die drei Kieferorthopädinnen Dr. Maija Eltz, DDr. Bärbel Reistenhofer und DDr. Sabine Schanzer reagieren mit einem völlig neuartigen Konzept auf die steigende Nachfrage nach Online-Zahnschienen-Therapien: In der neuen Wahlarztordination „Say Cheeese!“ in der Wiener Herrengasse bieten sie ab sofort ästhetische Frontzahn-Behandlungen auf Basis hochwertiger kieferorthopädischer Expertise. Eine sinnvolle und wichtige Ergänzung zu bestehenden Angeboten zur ästhetischen Frontzahn-Korrektur: „Wir sind der Meinung, dass auch rein ästhetisch-kosmetische Behandlungen – wie sie in letzter Zeit vermehrt von Online-Anbietern beworben werden – in die Hände von in Österreich zugelassenen Ärztinnen und Ärzten gehören“, erklären die drei Betreiberinnen. „Das Konzept für ‚Say Cheeese!‘ basiert auf unseren jahrzehntelangen Erfahrungen. Die Behandlungen vor Ort übernehmen von uns ausgebildete ÄrztInnen, die sich an unsere höchsten Qualitätsstandards halten.“

© Say Cheeese! DDr. Bärbel Reistenhofer, Dr. Maija Eltz und DDr. Sabine Schanzer (v.l.n.r.)

Sicherheit und Qualität trotz niedriger Kosten

Im Vergleich zu herkömmlicher Online-Anbietern haben PatientInnen hier professionelle Ansprechpartner vor Ort, die immer für sie erreichbar sind. Außerdem wird in der Ordination in der Wiener Innenstadt ein Zahnröntgen und ein 3D-Scan gemacht. Als Mehrwert kommt bei Bedarf auch „kieferorthopädisches Polieren“ der Zahnzwischenräume als eine medizinische Maßnahme zur Platzgewinnung bei starken Engständen zum Einsatz. Dadurch sind im Vergleich zu den Online-Anbietern größere Zahnbewegungen möglich.

Ihre Zahnschienen-Therapie

„Say Cheeese!“ ist ausschließlich auf die Zahnschienen-Therapie bei Zahnfehlstellungen im Frontzahn-Bereich spezialisiert. Komplexe, medizinisch indizierte Fälle sollen auch weiterhin in kieferorthopädischen Ordinationen behandelt werden.

Das Angebot von „Say Cheeese!“ ist in zwei Paketen zu fixen Pauschalpreisen und mit einer jeweils definierten Anzahl an Schienen erhältlich. Das passende Paket wird den PatientInnen im Zuge der kieferorthopädischen Fallplanung aufgrund medizinischer Kriterien empfohlen. Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt vier bis sechs Monate. Nähere Informationen, Packages, Preise und Terminvereinbarung finden Sie unter www.saycheeese.at