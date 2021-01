"Die Zeit des physischen (Kultur)-Vermittelns wird wieder kommen"

Online-Symposium im Zeichen der Herausforderung - Spannungsfeld zwischen Unsinn und Scheitern

Der Kulturvermittlung unter veränderten Rahmenbedingungen widmet sich bis Samstag ein von der NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU) und der Kultur.Region.Niederösterreich veranstaltetes Online-Symposium. Am Eröffnungstag am Donnerstag ging es vorwiegend um die Kraft des Humors und den Mut zum Scheitern. 300 Teilnehmer hatten sich angemeldet.

"Die Zeit des physischen Vermittelns wird wieder kommen", meinte Matthias Pacher, Koordinator der Kulturvermittlung NÖKU Gruppe und Geschäftsführer der NÖ Museums Betriebs GmbH, beinahe tröstend in seinen Begrüßungsworten aus dem Festspielhaus St. Pölten, wo die fünfte Auflage der Veranstaltung, die unter dem Motto "Herausforderung angenommen! Kulturvermittlung neu denken" steht, zur Gänze geplant gewesen wäre. Über Sinn und Unsinn, ein Symposium online abzuhalten, hatte man sich im Vorfeld offenbar Gedanken gemacht. Und so widmete sich auch die aus Berlin zugeschaltete Kunst- und Museumspädagogin Eva Sturm in ihrer Keynote dem Unsinn als subversives "Erkenntnisversprechen" angesichts erlebter Machtlosigkeit, aber vorhandener Denkfähigkeit.

Beim Unsinn als Methode handelt es laut Sturm allerdings nicht um "Unfug", "Schwachsinn" oder "Sinnlosigkeit", sondern um Kreativität und Befreiung, denn "Unsinn treibt Blüten ohne Ende". In ihren Ausführungen brachte Sturm für ihre These zahlreiche Belege und Zitate von Freud über Deleuze, Pazzini, Lewis Carroll, das legendäre "Dinner for one" und den Schweizer Künstler Roman Signer bis zu den One Minute Sculptures von Erwin Wurm. Insgesamt ein Plädoyer dafür, das Wissen um die produktive und reflexive Kraft des Unsinns zu nützen, um sich auch in einschränkenden Verhältnissen Handlungsspielraum zu bewahren.

Bei einem von Angela Wieser (Educult) moderierten Panel am Nachmittag ging es dann ums Scheitern in der Kulturvermittlungsarbeit. Einig war man sich darin, dass dieser Begriff in der leistungsorientierten Gesellschaft negativ besetzt ist, aber einerseits oft wenig bewusst wird, woran man denn scheitert, andererseits auch die Kriterien für sogenannte "Erfolgserlebnisse" meist eher vage sind. "Scheitern bildet einen wesentlichen und integrativen Teil der Vermittlung", resümierte Renate Höllwart (trafo.K) über "Failed Practices" als Grundlage für Lernen und Entwicklung.

Eine 15-köpfige "Geheime Dramaturgische Gesellschaft" werkte im Hintergrund, nur Vincent und Jonas waren sichtbar und erläuterten die angebotenen Interaktions-Tools. So wurde etwa in ein "digitales Basislager" geladen und eine Gruppe im Messenger-Dienst Telegram installiert. Das Wiener Künstlerinnenkollektiv makemake produktionen thematisierte in einer "partizipativen Intervention" die Wahrnehmung physischer Befindlichkeit, und ein Kaleidoskop aus Video-Beiträgen gab Einblicke in die vielfältigen Arbeitsfelder von Kulturvermittlung. Darunter war auch ein Projekt vom Jugendklub des Festspielhauses St. Pölten. Dort wurden die teilnehmenden Jugendlichen nach ihren Wünschen für die kommenden Vorhaben befragt. Eine Antwort lautete: "Alles außer Online-Workshops!"

Neun - ausgebuchte - derartige Veranstaltungen bietet allerdings der zweite Symposiumstag, den ein Vortrag des kanadischen Autors, Regisseurs und Performers Darren O'Donnell beschließt. Am Samstag folgen noch virtuelle Exkursionen ins Kunsthaus Spoerri (Hadersdorf am Kamp) und zu einem Kunststreifzug nach Würmla.

(S E R V I C E - 5. Internationales Symposium Kulturvermittlung, "Herausforderung angenommen! Kulturvermittlung neu denken", bis Samstag, 30. Jänner, Information: www.kulturvermittlung.net/de/kulturvermittlung/symposium/2021, m.facebook.com/noekultur.vermittlung, www.instagram.com/noekultur.vermittlung)