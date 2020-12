Diebe stießen 86-jährige Steirerin zu Boden: ausgeforscht

29-jährige Frau und 22-jähriger Mann wurden festgenommen

Die steirische Polizei hat einen räuberischen Diebstahl aufgeklärt, der bereits im Sommer in Kalsdorf bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) verübt wurde. Eine Frau (29) und ein 22-jähriger Mann, beide aus Rumänien, wurden als Täter ausgeforscht. Am 29. Juni hatten die beiden unter einem Vorwand das Haus einer 86-Jährigen Frau betreten, wo die 29-Jährige Schmuck stahl. Als die Seniorin das bemerkte, wurde sie vom Duo zu Boden gestoßen.

Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, wurden die beiden im Oktober in Rumänien festgenommen. Der 22-Jährige wurde mittlerweile nach Österreich ausgeliefert und befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Er ist teilweise geständig. Seine Komplizin wurde noch nicht ausgeliefert, weil sie schwanger ist.