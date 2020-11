Dienstwagen-Affäre: Estlands Bildungsministerin zurückgetreten

Fahrer brachte mit Dienstwagen wiederholt Kinder der Ministerin zur Schule

Estlands Bildungs- und Forschungsministerin Mailis Reps hat wegen einer Dienstwagen-Affäre ihren Rücktritt eingereicht. Der Politikerin der linksgerichteten Zentrumspartei legte am Freitag ihr Amt nieder. "Ich bin unter starken Druck damit geraten, die Rolle einer Ministerin und einer Mutter in Einklang zu bringen. Ich gebe zu, dass ich Fehler gemacht habe und entschuldige mich dafür", teilte die 45-jährige auf Facebook mit.

Die Boulevardzeitung "Õhtuleht" hatte zuvor aufgedeckt, dass ein Fahrer des Ministeriums mit einem Dienstwagen zuletzt wiederholt Reps' Kinder zur Schule gebracht und von dort abgeholt hatte - ohne die Ministerin.

Reps räumte nach Bekanntwerden der Affäre eine unverhältnismäßige Nutzung des Ministeriumsfahrzeugs für private Zwecke in jüngster Zeit ein. Trotz der Enthüllungen wollte die alleinerziehende sechsfache Mutter aber zunächst im Amt bleiben. Nach steigendem öffentlichem Druck zog sie nun aber die politischen Konsequenzen.

Regierungschef Jüri Ratas, der Reps in der Affäre in Schutz genommen hatte, nahm den Rückzug seiner Parteikollegin mit Bedauern an. Mit dem Rücktritt von Reps haben in Estland im November bereits drei Mitglieder der Regierung des baltischen EU- und NATO-Landes ihren Posten vorzeitig verlassen.