Dietmar Feichtinger realisierte Promenade in Bastia

Usain Bolt startet in Paris über 100 Meter Weltrekordler Usain Bolt wird am 16. Juli beim Diamond-League-Meeting in Paris höchstwahrscheinlich sein europäisches Saisondebüt über 100 Meter geben. Der 23-jährige Olympiasieger Bolt trifft im Stade de France unter anderen auf seinen jamaikanischen Landsmann Asafa Powell, der ihm am 22. Juli 2008 in Stockholm die bisher letzte Niederlage auf der 100-Meter-Strecke beigebracht hatte.