Diplomatische Beziehungen Deutschlands zum Königreich Bhutan

Nur 53 Staaten pflegen diplomatische Beziehungen zu Bhutan - Königreich ist Schwerpunktland österreichischer Entwicklungshilfe

Deutschland hat diplomatische Beziehungen zum Königreich Bhutan im östlichen Himalaya aufgenommen. Wie das Auswärtige Amt am Mittwoch in Berlin mitteilte, ist die Bundesrepublik damit einer von lediglich 53 Staaten, mit denen Bhutan diplomatische Beziehungen pflegt. Eine Botschaft in der Hauptstadt Thimphu wird den Angaben zufolge allerdings nicht eröffnet. Das Land werde stattdessen von der deutschen Botschaft im indischen Neu-Delhi betreut.

Erst seit wenigen Jahren verfolgt das Königreich einen Kurs der vorsichtigen Öffnung. Bis 2007 bestand in außenpolitischen Fragen eine Konsultationspflicht gegenüber dem Nachbarland Indien.

Österreich pflegt schon seit 1989 diplomatische Beziehungen mit Bhutan. Im Rahmen der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) etablierte sich aber bereits seit den späten 1970er-Jahren eine enge Zusammenarbeit beider Länder. Bhutan ist zudem eines der Schwerpunktländer der OEZA. Zur Abwicklung der österreichischen Entwicklungshilfeprojekte wurde 1994 in der bhutanischen Hauptstadt Thimphu ein Koordinationsbüro der Austrian Development Agency (ADA) eröffnet.