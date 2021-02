Direktor der Lütticher Oper Mazzonis di Pralafera gestorben

72-jährige Römer erlag einem Tumor

Der Generaldirektor und künstlerische Leiter der Königlichen Oper der Wallonie in Lüttich, Stefano Mazzonis di Pralafera, ist am Sonntag verstorben. Der 72-jährige Römer erlag einem Tumor, erklärte der Bürgermeister der belgischen Stadt, Willy Demeyer, der auch Präsident des Aufsichtsrats des Opernhauses ist. Mazzonis di Pralafera stand seit 2007 an der Spitze des Opernhauses.

"Unter der Leitung von Stefano Mazzonis hat die Opéra Royal de Wallonie-Liège (ORW) eine beispiellose Entwicklung in Bezug auf die künstlerische Qualität, das internationale Renommee und die öffentliche Unterstützung erlebt. Um diesen plötzlichen Verlust zu verkraften, werde ich die Gremien und Mitarbeiter des ORW so schnell wie möglich zusammenbringen", betonte Demeyer in einer Presseaussendung am Montag. "Die Kunstwelt der Föderation Wallonie-Brüssel verliert einen ihrer brillantesten Diener, Lüttich trauert um eines seiner großen Aushängeschilder."

Stefano Mazzonis di Pralafera wurde für seine Arbeit zum Ehrenbürger der Stadt Lüttich ernannt. Eigentlich sollte seine Karriere im Sommer 2022 in Lüttich ausklingen. Seine Stelle war bereits ausgeschrieben. Vor seiner Zeit in Lüttich war er Intendant des Teatro comunale in Bologna. Seine Karriere hatte er als Opernregisseur begonnen.