DIW-Chef Fratzscher sieht Neustart der Konjunktur in Gefahr

DIW: Schuldenkrise bremst deutsche Wirtschaft ab Die Schuldenkrise in der Euro-Zone wird die Konjunktur in Deutschland nach Erwartung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) stärker abbremsen als gedacht. Nach einem BIP-Wachstum von nur einem Prozent in diesem Jahr werde die deutsche Wirtschaft auch 2013 nur um knapp zwei Prozent zulegen.