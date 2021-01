Do&Co informiert über Wandelanleiheverkauf im Schnellverfahren

Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren

Der börsennotierte Caterer Do&Co hat erst Mitte Jänner in einer Sonderhauptversammlung die Ausgabe von Wandelanleihen beschlossen. Es geht um 100 Mio. Euro. Am 22. Jänner wurde bekannt, dass die fünfjährige Wandelanleihe mit einem Kupon von 1,75 Prozent ausgestattet sein würde. Heute teilte die Gesellschaft mit, dass die Papiere im Rahmen einer Privatplatzierung in einem beschleunigten Bookbuilding ausschließlich an ausgewählte institutionelle Investoren ausgegeben werden.