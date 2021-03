Do&Co startet nächste Woche Essenszustellung in Wien

Do & Co weitet Geschäft in New York aus Der in Wien und Istanbul börsenotierte Caterer Do & Co will sein Geschäft in New York ausweiten. "Wir werden den Standort New York im nächsten Jahr verdoppeln, um für die sich bietenden Geschäftsmöglichkeiten Kapazitäten zu schaffen", sagt der Do & Co-Chef Attila Dogudan laut "WirtschaftsBlatt".