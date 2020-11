Doku über "Eislady" am Donnerstag auf ORF III

Neuproduktion "Estibaliz C. - Die Eislady" im Rahmen des "True Crime"-Formats "Im Brennpunkt Verbrechen"

ORF III zeigt am Donnerstag eine Doku über den Fall der wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilten "Eislady" Estibaliz C. Die Neuproduktion wird am Donnerstag um 21.55 Uhr im Rahmen des im März gestarteten "True Crime"-Formats "Im Brennpunkt Verbrechen" ausgestrahlt. ORF III spricht in der von Lisa Enzinger gestalteten Doku mit Vertrauten, Ermittlern und Psychiatern, hieß es in einer Aussendung am Montag.

Estibaliz C. hatte zunächst ihren Ex-Mann und später ihren Lebensgefährten erschossen, die Leichen zerstückelt und im Keller unter ihrem Wiener Eissalon einbetoniert. Im Juni 2011 - mehr als drei bzw. eineinhalb Jahre nach den Bluttaten - wurde sie festgenommen.