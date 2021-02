Doping: WADA akzeptiert Halbierung der Russland-Sperre

Die Welt-Anti-Doping-Agentur wird die Halbierung der Sperre Russlands nicht vor dem Schweizer Bundesgericht anfechten. Das teilte die WADA am Dienstag mit. Zuvor hatte bereits Russland angekündigt, keine weiteren rechtlichen Schritte gegen die Entscheidung des obersten Sportgerichts (CAS) einzulegen, wonach seine Athleten zwei Jahre lang nicht unter Flagge und Hymne ihres Landes an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilnehmen dürfen.

Das Sportgericht hatte am 17. Dezember die ursprünglich auf vier Jahre angelegte Sperre Russlands wegen staatlich unterstützten Dopings von 2012 bis 2015 halbiert. Damit bleibt die Sport-Großmacht von den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und den Winterspielen 2022 in Peking ausgeschlossen. Unbelastete Sportler des Landes können in diesem Zeitraum bei Großereignissen aber als neutrale Athleten antreten.